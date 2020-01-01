Водитель сбил двух женщин на обочине: Смертельное ДТП под Одессой

Одна из пострадавших погибла на месте, вторую доставили в больницу.

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Вечером в воскресенье, 2 февраля, в Подольском районе Одесской области автомобиль сбил двух женщин, шедших по обочине дороги: одна погибла на месте, другая — госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции

Первыми на место аварии прибыли врачи, которые и вызвали полицию. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault сбил двух пешеходов в селе Куяльник, когда те шли по дороге в попутном направлении (тротуар отсутствует). Одна из женщин от полученных травм погибла мгновенно, вторую забрали в городскую больницу.

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Устанавливаются личности пострадавших, а также свидетели трагедии и все ее обстоятельства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения“) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Львовщине пограничник насмерть сбил пешехода. Рядовой срочной службы Львовского погранотряда направлялся на служебном Volkswagen Transporter в направлении перехода с Польшей.

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