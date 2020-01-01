Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом в Украине

Пока усилия властей направлены на предотвращение возможного попадания вируса в страну.

Читай также: Коронавирус: В Одессе отель отказался принимать гостей из Китая

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании утвердил План предотвращения заноса и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Отмечается, что больницы должны подготовиться к поступлению больных с этим заболеванием, для чего они должны определить потребность в лекарствах и оборудовании.

Кроме того, правительство обязало медучреждения провести учения по проверке готовности принимать потенциальных больных. Минздрав будет контролировать этот процесс и помогать методологически.

Читай также: Она чихала: Вернувшуюся из Китая девушку положили в спецбокс в Ровно

Кабмин также установил режим повышенной готовности для всех систем защиты и соответствующих служб, которые должны быть готовы к оперативной мобилизации.

Помимо общенационального плана разрабатываются также планы на региональном уровне для отдельных областей.

МИД и Минздрава рекомендуют украинцам временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, к другим территориям Китайской Народной Республики.

Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

Напомним, появилась обнадеживающая статистика по заболеваемости коронавирусом. На текущий момент количество людей, которые вылечились от вируса, превысило число тех, кто погиб.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.