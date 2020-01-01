Под Херсоном пенсионерка обратила в бегство двух грабителей

Двое мужчин ночью забрались в дом и попытались выбить из женщины информацию о том, где она хранит деньги.

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В одном из сел Бериславского района Херсонской области пенсионерка сумела отбить нападение грабителей и обратить их в бегство. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Ночью в дом 76-летней женщины ворвались двое неизвестных в балаклавах. Бандиты начали бить старушку и требовать деньги. Однако пенсионерка неожиданно оказала сопротивление. Она сорвала с головы одного из нападавших балаклаву и включила свет. После этого грабители скрылись, ничего не забрав.

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Потерпевшая подробно описала полицейским приметы незваных визитеров и отметила, что тот, с которого сорвала маску, — неместный.

В течение суток во время подворового обхода и общения с местными жителями полицейские Бериславского отдела установили личности подозреваемых. Люди сообщили, что накануне видели в своем селе двух жителей соседнего села, которые приезжали на мотоцикле. Эти же парни выкладывали в интернет свои фото в балаклавах.

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Оперативники выехали в соседнее село и задержали обоих “героев“. Им 17 и 19 лет. Младший уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Парни признались в намерении совершить преступление, и в том, что испугались, когда пенсионерка сорвала маску и включила свет. У подозреваемых изъяли вещественные доказательства.

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на грабеж. За содеянное молодым людям грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, банда малолетних девочек совершила налет на дом пенсионерки под Херсоном. Самой младшей участнице преступной группировки 9 лет, самому старшему единственному парню в банде – 16.

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