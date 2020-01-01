Жирик и Халк: Кива прокомментировал свою переписку с Жириновским

Это мой друг Володя, которого я называю "Жирик".

Сегодня, 4 февраля, СМИ засняли, переписку депутата от партии “ОПЗЖ“ Ильи Кивы. В объектив камер попал телефон нардепа, в котором он вел переписку с контактом “Жирик Владимир Вольфович“. В СМИ заявили, что это - российский депутат Владмир Жириновский, но оказалось, что это - шуточная подпись друга Кивы. Об этом сообщает Страна.ua.

Читай также: “Это был Дед Мороз!”: Кива прокомментировал переписку с Жириновским

Так, контакт “Жириновский“ написал Илье Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом “Набирал?“. Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии абонента.

После этого Кива начал набирать сообщение, в котором выражал свое отношение к нынешнему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

В Раду пришел гом“к-премьер со своим пид“рским правительством, страну с“ка просрали и с этими пид“рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет, - написал Кива.

Переписка Кивы и Жириновского Скриншот,

Сам депутат Госдумы Российской Федерации, глава ЛДПР Владимир Жириновский отрицает факт переписки и заявил, что даже не знает кто такой Илья Кива.

Так, Кива заявил, что вел переписку со своим другом Володей, которого он называет «Жирик», а также сказал, что остальное это выдумки журналистов.

Я переписывался со своим другом Володей, которого называю Жириком, по тексту и сути могу ответить за каждое написанное слово, потому что это правда, а остальное воспалённая фантазия журналистов. Кстати я у него подписан как Халк, - заявил нардеп Кива.

Напомним, ранее во время рабочего заседания ВР нардеп от ОПЗЖ Кива переписывался со скандальным депутатом Госдумы.

Читай также: Скандал с фильмом РФ в автобусе: Кива предложил работу уволенному водителю

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.