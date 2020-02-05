На границе Украины и Молдовы нашли подземный спиртопровод на 500 метров

Пограничники обнаружили подземный спиртопровод на границе с Молдовой.

Пограничники обнаружили 500-метровый спиртопровод на границе с Молдовой. dpsu.gov.ua

Пограничники Белгород-Днесровского отряда обнаружили спиртопровод длиной около 500 метров. Труба располагалась между украинским селом Новое и молдавским селом Никольское. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Пограничники вытащили из земли трубу около 500 метров трубы, внутри которой была жидкость с характерным запахом спирта. Правоохранители устанавливают лиц, которые организовали контрабанду спирта.





Напомним, на Волыни задержана рекордная партия контрабандных сигарет.

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