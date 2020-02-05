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Вызванная в ГБР нардеп Федина не пришла в Раду

Комментариев: 4
Нардепа от Евросолидарности вызывают для вручения подозрения по делу об угрозах президенту.
Федина заявила, что она на больничном
Федина заявила, что она на больничном
facebook.com/sofiya.fedyna

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Нардеп от Евросолидарности София Федина, которую вызвали в Госбюро расследований для вручения подозрения, не явилась на заседании Верховной Рады в среду, 5 февраля.

Всего на сегодняшнем заседании зарегистрировался 321 депутат.

Накануне Федина написала в Facebook, что заболела. 

Фолликулярная ангина. Два дня боролась. Но она таки одолела... Говорить не могу. Совсем, - пожаловалась депутат и добавила, что официально находится на больничном.

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Ранее на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщении о направлении Федине повестки на 6 февраля для вручения письменного уведомления о подозрении.

Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы, - говорится в сообщении.

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В Офисе генпрокурора отметили, что в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины Федина считается надлежащим образом уведомленной, “однако для предотвращения спекуляций относительно неосведомленности о вызове“ повестка дополнительно опубликована на официальном сайте ведомства.

Напомним, прошлой осенью в отношении нардепа Федины и волонтера Маруси Звиробой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.

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Теги: Рада, ГПУ, нардеп, ГБР, Европейская солидарность, Федина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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romanof    05.02.2020, 15:08
Оценка:  +1
romanof
А почему не привычные уже инфаркт-инсульт?
КимЧенПых    05.02.2020, 14:51
Оценка:  +3
КимЧенПых
Сссыт нардупа. Время тянет.
МаксимУм    05.02.2020, 14:40
Оценка:  -1
МаксимУм
Фало что?
КимЧенПых    05.02.2020, 14:53
Оценка:  -1
КимЧенПых
Фолликулярная ангина - заболевание вызванное повышенным интересом персоны судбъекта таких органов как ДБР и НАБУ.
Может перейти в сложное заболевание - Инфаркт при назначении рассмотрения уголовного дела в суде.
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