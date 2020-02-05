Вызванная в ГБР нардеп Федина не пришла в Раду
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Нардеп от Евросолидарности София Федина, которую вызвали в Госбюро расследований для вручения подозрения, не явилась на заседании Верховной Рады в среду, 5 февраля.
Накануне Федина написала в Facebook, что заболела.
Фолликулярная ангина. Два дня боролась. Но она таки одолела... Говорить не могу. Совсем, - пожаловалась депутат и добавила, что официально находится на больничном.
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Ранее на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщении о направлении Федине повестки на 6 февраля для вручения письменного уведомления о подозрении.
Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы, - говорится в сообщении.
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В Офисе генпрокурора отметили, что в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины Федина считается надлежащим образом уведомленной, “однако для предотвращения спекуляций относительно неосведомленности о вызове“ повестка дополнительно опубликована на официальном сайте ведомства.
Напомним, прошлой осенью в отношении нардепа Федины и волонтера Маруси Звиробой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.
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