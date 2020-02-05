Расплачиваться собаками за газ теперь нельзя: Рада приняла закон

Первое чтение в парламенте прошел закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2351 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)“. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, за данное решение отдали голоса 318 парламентариев.

Документом запрещает бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Также запрещается попрошайничество с животными. Теперь нельзя дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии, причинять им боль или страдание и дрессировать способом, наносящим вред здоровью и общему состоянию, в том числе топить, душить животных, травить и использовать электрический ток.

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Документом также предусматривается запретить содержание диких животных для рекламы в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных для этого местах.

Законопроект предлагает запрет на содержание в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, больших и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, которые представляют угрозу для людей, или видов животных, занесенных в Красную книгу. Также запрещается использование животных для предоставления фотоуслуг, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев. Проектом также предлагается запретить пропаганду жестокого обращения с животными.

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Жестокое обращение с животными, в частности бездомными, наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет. А если эти действия были совершены в присутствии несовершеннолетнего, то срок лишения свободы может достичь пяти лет.

Депутат от фракции “Слуга народа“ Александр Мариковский на своей странице в Фейсбук прокомментировал голосование за этот закон так:

Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками.

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Для справки. Для окончательного вступления законопроекта в силу он должен быть повторно проголосован в зале парламента. После этого документ должен подписать президент, а затем закон должны опубликовать в официальных СМИ.

Напомним, нардеп Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. После подобного совета украинское медиапространство “взорвалось“ гневными комментариями и фотожабами.

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