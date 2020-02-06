Экс-футболист киевского "Динамо" может возглавить министерство - СМИ

Известный футболист может возглавить Госагентство спорта.

Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Шовковский может возглавить Государственное агентство спорта. Об этом пишет Украинская Правда.

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Издание сообщает, что в Офисе Президента планируют разделить Министерство культуры, молодежи и спорта Украины на два ведомства – министерство культуры и министерство молодежи и спорта. При этом разделение вряд ли произойдет до Олимпиады-2020, поэтому спортивные вопросы делегируют в Госагентство спорта при Минкульте.

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По информации Украинской Правды, Банковая рассматривает кандидатуру бывшего голкипера сборной Украины Александр Шовковского на должность главы Госагентства.



На данный момент 45-летний Шовковский работает в тренерском штабе сборной Украины и занимает должность помощника главного тренера Андрея Шевченко.



Напомним, в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий.

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