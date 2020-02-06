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Экс-футболист киевского "Динамо" может возглавить министерство - СМИ

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Известный футболист может возглавить Госагентство спорта.
Экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский
Экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский
Динамо Киев

Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Шовковский может возглавить Государственное агентство спорта. Об этом пишет Украинская Правда.

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Издание сообщает, что в Офисе Президента планируют разделить Министерство культуры, молодежи и спорта Украины на два ведомства – министерство культуры и министерство молодежи и спорта. При этом разделение вряд ли произойдет до Олимпиады-2020, поэтому спортивные вопросы делегируют в Госагентство спорта при Минкульте.

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По информации Украинской Правды, Банковая рассматривает кандидатуру бывшего голкипера сборной Украины Александр Шовковского на должность главы Госагентства. 

На данный момент 45-летний Шовковский работает в тренерском штабе сборной Украины и занимает должность помощника главного тренера Андрея Шевченко.

Напомним, в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий.

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Теги: Госагентство спорта, Шовковский, Динамо, Кабмин, Офис президента
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Комментариев (1)
alex-zol    06.02.2020, 13:09
Оценка:  0
alex-zol
бездарность
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