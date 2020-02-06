Боевики используют дома местных жителей на Донбассе – СЦКК

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал нарушение оккупантами международного гуманитарного права.

Читай также: В Беларуси спрогнозировали войну на Донбассе за два года до ее начала

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал использование террористами домов местных жителей на Донбассе. Об этом сообщает Facebook-страница штаба ООС.

По информации СММ ОБСЕ: “3 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал недавно построенный подземный блиндаж у дома на восточно-северный восток от н.п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 78 км к югу от Донецка), - говорится в сообщении.

Читай также: Киев возмутился визитом политиков из Германии в ОРДЛО

В том же населенном пункте БПЛА зафиксировал, что по крайней мере 6 других гражданских зданий используются членами вооруженных формирований. У нескольких домов были припаркованы автомобили и военные грузовики. Этот БПЛА также обнаружил 1 бронетранспортер и 1 буксируемый миномет.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Напомним, пограничники РФ не признают паспорта РФ, выданные в ОРДЛО. Блогер рассказала о том, с чем сталкиваются владельцы “российских“ паспортов в России.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.