Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Боевики используют дома местных жителей на Донбассе – СЦКК

Комментариев: 9
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал нарушение оккупантами международного гуманитарного права.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Читай также: В Беларуси спрогнозировали войну на Донбассе за два года до ее начала

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал использование террористами домов местных жителей на Донбассе. Об этом сообщает Facebook-страница штаба ООС.

По информации СММ ОБСЕ: “3 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал недавно построенный подземный блиндаж у дома на восточно-северный восток от н.п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 78 км к югу от Донецка), - говорится в сообщении.

Читай также: Киев возмутился визитом политиков из Германии в ОРДЛО

В том же населенном пункте БПЛА зафиксировал, что по крайней мере 6 других гражданских зданий используются членами вооруженных формирований. У нескольких домов были припаркованы автомобили и военные грузовики. Этот БПЛА также обнаружил 1 бронетранспортер и 1 буксируемый миномет.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Напомним, пограничники РФ не признают паспорта РФ, выданные в ОРДЛО. Блогер рассказала о том, с чем сталкиваются владельцы “российских“ паспортов в России.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, ОБСЕ, СЦКК, штаб ООС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
CasperW    06.02.2020, 14:09
Оценка:  +4
CasperW
Так а претензии в чем? Они обещали прятаться за спинами женщин и детей - они это выполняют.
zheka-yakob    06.02.2020, 14:32
Оценка:  -6
zheka-yakob
Стыцько, а ты почему не на фронте?
Тебя уже снайпер заждался))))
WTF2wtf    06.02.2020, 14:43
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ты сам убивал украинцев на Донбассе просто за упоротые лозунги кремлевского фюррерка, упоротый фашист из Москвы?
WTF2wtf    06.02.2020, 14:46
Оценка:  +2
WTF2wtf
Много ублюдков и из Москвы, и из Питера приезжали сюда убивать ... а потом валили домой в теплые квартирки за поребриком (если выжили) и оставляли местным в реале разграбленный под дешевые лозунги регион.
zheka-yakob    06.02.2020, 14:48
Оценка:  -3
zheka-yakob
Стыцько у тебя раздвоение личности?
WTF2wtf    06.02.2020, 14:49
Оценка:  0
WTF2wtf
Нацик контуженый, ты мне свои проблемы не приписывай ...
zheka-yakob    06.02.2020, 14:51
Оценка:  -1
zheka-yakob
Стыцько, называй меня оккупант))))
WTF2wtf    06.02.2020, 14:51
Оценка:  0
WTF2wtf
Им насрать и на эти высеры презика россии,
им реальность пропаганда давно подменила ...
zheka-yakob    06.02.2020, 14:52
Оценка:  -2
zheka-yakob
Скажу больше.....нам и на тебя, насрать))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь