Итоги 06 февраля: Борьба за землю и укрепление гривны

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

В Раде с потасовками начали рассматривать земельный законопроект; НБУ резко укрепил гривну: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Верховной Раде с драками рассматривали законопроект о рынке земли

Во время рассмотрения земельного законопроекта в Верховной Раде произошло две потасовки.

Первый инцидент возник когда ОПЗЖ и Батькивщина попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. Это привело к противостоянию с депутатами партии Слуга народа.

В результате потасовки лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заняла место спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Вторая ситуация возникла после того, как первый вице-спикер Руслан Стефанчук предложил продлить работу парламента до 20.00, что вызвало недовольство оппозиции и привело к потасовке между нардепами Артемом Дмитруком и Сергеем Власенко.

В течение дня, несмотря на блокирование трибуны и президиума спикера, парламентариям удалось рассмотреть 184 правки ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего их 4018.

Национальный банк резко укрепил гривну

Нацбанк на пятницу, 7 февраля, укрепил курс гривны на 22 копейки по отношению к доллару и на 27 копеек по отношению к евро.

Официальные курсы валют установлены на уровне 24,5794 гривны за 100 долларов США, и 27,0435 гривны за 100 евро.

СБУ провела более 20 обысков по делу о прослушке премьера

СБУ провела 23 обыска по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

Как подчеркнули в ведомстве, обыски в офисе телеканала 1+1 были законными. Сотрудники службы осмотрели рабочие места отдельных журналистов и изъяли компьютеры.

Кроме того, следственные действия прошли у некоторых министров и представителей НБУ.

Президент назначил нового губернатора Львовской области

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Львовской ОГА Максима Козицкого.

Ранее губернатор руководил энергетической компанией Эко-Оптима и занимался строительством солнечных электростанций.

В составе ВСУ появилось Командование медицинских сил

В Украине создали Командование медицинских сил Вооруженных Сил. Его возглавил генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

В США умер известный актер Кирк Дуглас

Голливудский актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Он снялся в 80 кинолентах и 1996 году получил Оскар за выдающуюся карьеру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.