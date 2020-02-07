Аваков VS Сытник: Подробности скандала

Глава МВД Арсен Аваков вступил в перепалку с директором НАБУ Артемом Сытником.

7 февраля Директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга намекнул, что оказался в реестре коррупционеров из-за давления со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова. Глава МВД ответил ему в Twitter - назвал дураком и посоветовал “возбудить пару фейковых дел“.

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В ходе брифинга, Сытник отметил, что готов оплатить 3400 гривен административного штрафа по делу, из-за которого его занесли в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. При этом он намекнул, что Аваков оказывал давление на суд, чтобы отомстить главе НАБУ за дело с рюказаками. Речь идет о сыне руководителя МВД Александре Авакове, который был фигурантом дела НАБУ о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

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“Это административное дело – продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности... Я почти закончил и буду направлять жалобу в Европейский суд. Это единственный... один из действенных способов пересмотреть это решение... Я не собираюсь мириться с незаконными решениями. И я сделаю все, чтобы они были отменены“, - заявил Сытник.

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В свою очередь Аваков ответил Сытнику на своей странице в Twitter. Он написал, что “начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя“. Он также порекомендовал Сытнику “возбудить пару тройку фейковых дел самому и написать в спортлото“.

Арсен Аваков / Twitter

Напомним, Зеленский заявил, что не знает, когда закончится испытательный срок Авакова.

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