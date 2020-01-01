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Сегодня изменились правила въезда детей в оккупированный Крым

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Для самостоятельно пересечения админграницы с неподконтрольным полуостровом детям теперь достаточно ID карты.
Дети теперь могут самостоятельно пересекать админграницу с Крымом
Дети теперь могут самостоятельно пересекать админграницу с Крымом
dpsu.gov.ua

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В воскресенье, 9 февраля, в Украине вступили в силу новые правила пересечения административной границы с оккупированным Крымом для детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

С сегодняшнего дня дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Кроме того, в отношении таких детей в Единой электронной базе по вопросам образования должна быть информация, к которой будет доступ на КПВВ.

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Кроме того, дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крым в сопровождении одного из родителей. Однако до 19 февраля въезд в Крым будет осуществляться еще исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из них.

Напомним, в Украине появится единый центр подачи исков против РФ и фонд “Крым“. Обе структуры будут созданы на базе министерства реинтеграции территорий, которое выделят из нынешнего Министерства ветеранов и оккупированных территорий.

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Теги: Крым, ID-карта, дети
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