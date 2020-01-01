“Они как космонавты”: Дубинский раскритиковал коллег по фракции

Нардеп заявил, что некоторые “слуги” не имеют банального жизненного опыта.

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Народный депутат Украины от “Слуги народа” Александр Дубинский заявил, что главной проблемой его коллег является отсутствие банального жизненного опыта решения бытовых проблем.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Эхо Киева".

В парламент попали люди, которые ничем не управляли. Они никогда не просыпались утром с мыслью, за какие деньги накормить детей, где взять деньги за проезд на работу, потом вернуться домой и снова чем-то накормить семью, при этом заплатив за коммуналку, - сказал Дубинский.

Журналистка, отвечая на эту реплику нардепа, отметила, что такая команда может сравниться с “космонавтами”. На что Дубинский ответил, что так оно и есть, но это определение касается не всех “слуг”.

Вот взять того товарища, который советовал собаку продавать (Евгений Брагар, - ред.) - вот это классический пример человека, который находится в вакууме и вообще не понимает происходящего вокруг. Чтобы адекватно реагировать на вызовы, которые перед тобой ставит экономика, социальная политика, просто жизнь, нужно пожить. А они нигде не жили, заскочили куда-то в удачный проект, получили деньги от родителей, жены, брата, куда-то удачно устроились и вот весь опыт их существования, - сказал Дубинский.

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Кроме того, нардеп назвал решение этой проблемы своих коллег. По его мнению, следует ввести жесткое структуирование работы и четко обозначить цели, к которым стремится монобольшинство.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что канал “Темный рыцарь” ведут Бужанский и Дубинский. По словам политика, он подтвердил свою гипотезу.

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