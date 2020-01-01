Кабмин утвердил ряд новых глав районных администраций: Полный список
19 февраля Кабинет министров Украины утвердил ряд новых руководителей районных государственных администраций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
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Публикуем список новоназначенных глав РГА:
Волынская область
- Шкода Сергей Иванович - Рожищенская РГА
Житомирская область
- Сужук Анатолий Владимирович - Хорошковская РГА
Киевская область
- Будюк Игорь Сергеевич - Кагарлыкская РГА
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Полтавская область
- Братик Сергей Викторович - Великобагачанская РГА
Ровненская область
- Гузар Екатерина Николаевна - Корецкая РГА
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Харьковская область
- Карабанов Виталий Юрьевич - Балаклейская РГА
- Резников Владимир Иванович - Барвенковская РГА
- Володченко Сергей Сергеевич - Близнюковская РГА
- Беседен Андрей Александрович - Боровская РГА
- Аксенов Юрий Александрович - Валковская РГА
- Сорокин Василий Александрович - Великобурлуцкая РГА
- Струков Юрий Николаевич - Двуречанская РГА
- Петренко Елена Александровна - Зачепиловская РГА
- Никифоров Янис Саввич - Изюмская РГА
- Стаценко Джамал Русланович - Кегичевская РГА
- Кись Зоя Николаевна - Коломацкая РГА
- Кайдаш Александр Викторович - Красноградская РГА
- Раина Юрий Иванович - Краснокутская РГА
- Бабешко Алексей Юрьевич - Купянская РГА
- Партала Вадим Константинович - Первомайская РГА
- Ковтун Андрей Владимирович - Печенежская РГА
- Лободенко Сергей Васильевич - Чугуевская РГА
- Канашевич Андрей Викторович - Шевченковская РГА
Напомним, Кабмин создал новый орган, который займется политзаключенными.
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