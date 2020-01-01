Кабмин утвердил ряд новых глав районных администраций: Полный список

Правительство назначило новых глав РГА.

19 февраля Кабинет министров Украины утвердил ряд новых руководителей районных государственных администраций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Публикуем список новоназначенных глав РГА:



Волынская область

Шкода Сергей Иванович - Рожищенская РГА

Житомирская область

Сужук Анатолий Владимирович - Хорошковская РГА

Киевская область

Будюк Игорь Сергеевич - Кагарлыкская РГА Читай также: Пиарщица после критики отчета для Кабмина нецензурно ответила украинцам

Полтавская область

Братик Сергей Викторович - Великобагачанская РГА

Ровненская область

Гузар Екатерина Николаевна - Корецкая РГА Читай также: Кабмин отчитался по итогам работы: На документ потрачено 84 тыс грн

Харьковская область

Карабанов Виталий Юрьевич - Балаклейская РГА

Резников Владимир Иванович - Барвенковская РГА

Володченко Сергей Сергеевич - Близнюковская РГА

Беседен Андрей Александрович - Боровская РГА

Аксенов Юрий Александрович - Валковская РГА

Сорокин Василий Александрович - Великобурлуцкая РГА

Струков Юрий Николаевич - Двуречанская РГА

Петренко Елена Александровна - Зачепиловская РГА

Никифоров Янис Саввич - Изюмская РГА

Стаценко Джамал Русланович - Кегичевская РГА

Кись Зоя Николаевна - Коломацкая РГА

Кайдаш Александр Викторович - Красноградская РГА

Раина Юрий Иванович - Краснокутская РГА

Бабешко Алексей Юрьевич - Купянская РГА

Партала Вадим Константинович - Первомайская РГА

Ковтун Андрей Владимирович - Печенежская РГА

Лободенко Сергей Васильевич - Чугуевская РГА

Канашевич Андрей Викторович - Шевченковская РГА

Напомним, Кабмин создал новый орган, который займется политзаключенными.

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