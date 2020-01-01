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Кабмин утвердил ряд новых глав районных администраций: Полный список

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Правительство назначило новых глав РГА.
Кабмин утвердил новых глав РГА
Кабмин утвердил новых глав РГА
Пресс-служба Кабмина

19 февраля Кабинет министров Украины утвердил ряд новых руководителей районных государственных администраций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. 

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Публикуем список новоназначенных глав РГА:

Волынская область

  • Шкода Сергей Иванович - Рожищенская РГА

 

Житомирская область

  • Сужук Анатолий Владимирович - Хорошковская РГА

 

Киевская область

Полтавская область

  • Братик Сергей Викторович - Великобагачанская РГА

 

Ровненская область

Харьковская область

  • Карабанов Виталий Юрьевич - Балаклейская РГА
  • Резников Владимир Иванович - Барвенковская РГА
  • Володченко Сергей Сергеевич - Близнюковская РГА
  • Беседен Андрей Александрович - Боровская РГА
  • Аксенов Юрий Александрович - Валковская РГА
  • Сорокин Василий Александрович - Великобурлуцкая РГА
  • Струков Юрий Николаевич - Двуречанская РГА
  • Петренко Елена Александровна - Зачепиловская РГА
  • Никифоров Янис Саввич - Изюмская РГА
  • Стаценко Джамал Русланович - Кегичевская РГА
  • Кись Зоя Николаевна - Коломацкая РГА
  • Кайдаш Александр Викторович - Красноградская РГА
  • Раина Юрий Иванович - Краснокутская РГА
  • Бабешко Алексей Юрьевич - Купянская РГА
  • Партала Вадим Константинович - Первомайская РГА
  • Ковтун Андрей Владимирович - Печенежская РГА
  • Лободенко Сергей Васильевич - Чугуевская РГА
  • Канашевич Андрей Викторович - Шевченковская РГА

Напомним, Кабмин создал новый орган, который займется политзаключенными.

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Теги: Кабмин, РГА, назначения
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