Конституционный суд признал незаконной ликвидацию Верховного суда

Соответственно неконституционным признано увольнение судей указанного учреждения.

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Конституционный суд Украины признал неконституционным решение о ликвидации Верховного суда Украины в рамках судебной реформы 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Конституционного Суда.

Так, КСУ постановил, что изменение названия учреждения не предусматривает прекращения деятельности и ликвидацию Верховного суда Украины.

Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины положения пунктов 7 (“и ликвидируются“ в части Верховного суда Украины), 14 (“судьи Верховного суда Украины“) и 25 раздела XII “Заключительные и переходные положения“ закона №1402, - говорится в сообщении.

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Также неконституционным признан конкурс в новый Верховный суд. КСУ пришел к выводу, что положения Конституции, которые касаются оценивания судей, должны быть детализованы в законе. То есть Рада должна предусмотреть специальную процедуру и критерии оценивания этих судей.

При этом КСУ обращает внимание, что переименования Верховного суда Украины в Верховный суд не может проходить без автоматического перевода судей, поскольку нет отличий между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда. Изъятие слова “Украины“ не может быть основанием для увольнения всех судей Верховного суда Украины или для перевода в другой суд, тем более в суд нижней инстанции.

Таким образом, КСУ пришел к выводу, что судьи Верховного суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного суда.

Напомним, Конституционный суд отказался давать оценку законам о Донбассе. Проверить конституционность трех законов просила группа из 53 нардепов.

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