Гончарук: Предполагаю, что провокации в Новых Санжарах продолжатся

Премьер-министр Украины считает, что массовые беспорядки в поселке Новые Санжары - это результат информационной войны.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что протесты и столкновения, которые произошли в Новых Санжарах, являются следствием информационной войны направленной против Украины. Он также отметил, что провокации продолжаются. Об этом он заявил в Верховной Раде на утреннем заседании.

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“События, которые вчера происходили - не могу отдельно на этом не остановиться. По моему мнению, они являются следствием, в том числе и информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны изнутри и снаружи. Я предполагаю, что провокации продолжатся, - сказал премьер-министр.

Также Гончарук заявил, что и в дальнейшем информационное поле будут продолжать раскачивать. Он также отметил, что это делается, для того чтобы посеять панику, недоверие и раздор среди населения.

У нас уже сегодня информация о том, что якобы гражданка Китая, которая 5 дней назад прибыла в Украину самолетом, побыла 4 дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с РФ была якобы остановлена, и там якобы был обнаружен какой-то вирус, они якобы что-то исследовали. Я думаю, информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, разочаровать население, посеять недоверие и раздор, - заявил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук завил, что эвакуированные из Уханя в безопасности.

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