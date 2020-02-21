В Раде снова кнопкодавили: Теперь это уголовное дело

За нарушением закона о кнопкодавстве пойман мажоритарщик.

Нардеп Поляк голосовал "за себя и за того парня" chesno.org

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На пленарном заседании 21 февраля внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк был замечен на неоднократном голосовании за другого депутата во время рассмотрения поправок к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает общественное движение ЧЕСТНО.

Отмечается, что это первый зафиксированный случай кнопкодавства после вступления в силу закона об криминальной ответственности за неличное голосование в парламенте.

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На опубликованном активистами видео видно, как во время голосования за поправку №1223 к законопроекту о земле депутат сначала проголосовал на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы “Доверие“ Василием Петевкой), а затем нажал на кнопку на своем пульте.

На табло голосования системы “Рада“ видно, что “за“ проголосовали с обоих мест.

Также сообщается, что Владислав Поляк кнопкодавил и во время голосования за поправку №1420 к тому же законопроекту. В третий раз на том же нарушении нардепа заметили во время электронной регистрации на заседание Рады: сначала он нажал на кнопку на месте справа, затем - на своем.

Напомним, закон об уголовной ответственности за кнопкодавство вступил в силу 16 января. Депутаты, пойманные на этом нарушении, теперь будут платить штрафы от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов - то есть от 51 тысячи до 85 тысяч гривен.

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