Зеленский обратился к нации в связи с беспорядками в Новых Санжарах

Президент призвал украинцев продемонстрировать свою зрелость и здравый смысл.

Читай также: Мэр Новых Санжар: Камни в автобусы бросали не наши

Владимир Зеленский отметил, что в истории каждой нации бывают времена, когда приходится сдавать сложный экзамен и отвечать на вопрос, являемся ли мы единым народом или стадом.

История с коронавирусом и возвращением наших сограждан – это очередной экзамен для нашего общества, - отметил президент.

Читай также: Половина детей в Санжарах не пришли в школу

Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что некоторые граждане вчера не смогли сдать экзамен на человечность и явно “должны отправиться на пересдачу“.

Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что некоторые сознательно сеяли среди людей панику, а затем подстрекали к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность, - заверил президент.

Читай также: ООН раскритиковала массовые беспорядки в Новых Санжарах

Зеленский отметил, что не только правоохранители, но и всё общество решило разобраться в произошедшей ситуации.

Президент выразил радость по поводу того, что украинцы из Уханя смогли прилететь в Украину, и уверенность, что в ближайшие недели они смогут вернуться к своим родным. Также он поблагодарил пилотов, медиков и всех причастных к эвакуации украинцев из Китая.

В следующие две недели мы с честью должны пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти, - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, в городе Новые Санжары на Полтавщине, где планируется разместить в карантине эвакуированных из Уханя украинцев, начались массовые акции протеста. Местные жители категорически не согласны, чтобы карантин проходил в их городе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.