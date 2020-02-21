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Зеленский обратился к нации в связи с беспорядками в Новых Санжарах

Комментариев: 11
Президент призвал украинцев продемонстрировать свою зрелость и здравый смысл.
Владимир Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский обратился к украинцам
кадр из видео

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Владимир Зеленский отметил, что в истории каждой нации бывают времена, когда приходится сдавать сложный экзамен и отвечать на вопрос, являемся ли мы единым народом или стадом.

История с коронавирусом и возвращением наших сограждан – это очередной экзамен для нашего общества, - отметил президент.

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Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что некоторые граждане вчера не смогли сдать экзамен на человечность и явно “должны отправиться на пересдачу“.

Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что некоторые сознательно сеяли среди людей панику, а затем подстрекали к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность, - заверил президент.

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Зеленский отметил, что не только правоохранители, но и всё общество решило разобраться в произошедшей ситуации.

Президент выразил радость по поводу того, что украинцы из Уханя смогли прилететь в Украину, и уверенность, что в ближайшие недели они смогут вернуться к своим родным. Также он поблагодарил пилотов, медиков и всех причастных к эвакуации украинцев из Китая.

В следующие две недели мы с честью должны пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти, - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, в городе Новые Санжары на Полтавщине, где планируется разместить в карантине эвакуированных из Уханя украинцев, начались массовые акции протеста. Местные жители категорически не согласны, чтобы карантин проходил в их городе.

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Теги: Зеленский, Новые Санжары
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Комментариев (11)
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za4arovanaj    21.02.2020, 21:48
Оценка:  0
za4arovanaj
Винні тут і люди, і влада! люди через те що повелись на провокацію ідіотів. А влада за невміння правильно та доступно проінформ.населення. І уникнути паніки! А щодо коментарів і висловлювань евакуйованих з Китаю...то Вас вивезли,поселили...то радійте і цініть зроблене, а не обс....те людей і умови!
qwsdcvnm    21.02.2020, 21:48
Оценка:  0
qwsdcvnm
Вова пидopас .
qwsdcvnm    21.02.2020, 21:46
Оценка:  0
qwsdcvnm
Иди сyка на xyй. За своим Богданом, и остальный уебков забирай. И этот мудаком оказался.
zheka-yakob    21.02.2020, 21:07
Оценка:  -7
zheka-yakob
Слава Богу что мы с вами, с ДИКАРЯМИ, живём в разных странах))))
Ещё не сдохла укрАина???
)))))))))))))))))))))) )
Путин-Xyйло    21.02.2020, 21:10
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
zheka-yakob У тебя даже "гражданство" психбольницы, не напрягай свой мозжечок!
zheka-yakob    21.02.2020, 21:11
Оценка:  -7
zheka-yakob
Дикарь-селюк...ПНХ
Путин-Xyйло    21.02.2020, 21:20
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
zheka-yakob Радий що тобі горить, ЗК мокша Тепер в твоєму улусі є зразок цивілізації, фаянсовий, навіть не один
Путин-Xyйло    21.02.2020, 21:03
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Заваруха случилась 20-го, приЗедент, как настоящий "гавно_командующий", "оперативно отреагировал" на ситуацию, изобрел алфавит, написал буквы, выучил слова и спустя сутки выдал на-гора "речь", в которой "призвал украинцев продемонстрировать свою зрелость"!
Путин-Xyйло    21.02.2020, 21:08
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
А то что местные возмущены тем что их просто кинули через "х_й"; никто не спросил, ни поставил в известность, а нагнули и поставили перед фактом: радуйтесь вам уже привезли! Этот человек обвинял "пАпередников" в том что они "не слышат народ"! А сам их просто ни_в_Х-й_не_ставит!
Брюква_и_Клюква    21.02.2020, 21:00
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
А почему сам туда не приехал и не пошел в обсервацию? Очко жмет у суслика?
Noblesse_obliger    21.02.2020, 21:23
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Таких памперсов ещё не придумали,которые всё впитают!!!
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