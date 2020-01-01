Суд Болгарии разрешил экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

Суд Болгарии разрешил экстрадировать Алексея Левина в Украину. При этом его защита еще имеет право подать апелляцию.

Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает местное издание Flagman.

Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции обоснованным. Несмотря на это защита Левина имеет право подать апелляцию.

"Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", - добавил прокурор.

Напомним, 24 января сообщалось, что на территории Болгарии правоохранители двух стран задержали Алексея Москаленко (Алексей Левин), подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк.

Позже стало известно, Москаленко изменил внешность, однако его смогли идентифицировать по отпечаткам пальцев.

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