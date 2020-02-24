Хозяин квартиры жестоко убил молодого квартиранта.

Порезал ножом и вытолкнул в окно: Жестокое убийство в Виннице

Порезал ножом и вытолкнул в окно: Жестокое убийство в Виннице

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В Виннице полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве 19-летнего парня. Как сообщили в полиции Винницкой области, преступник нанес жертве ножевые ранения и выбросил с седьмого этажа.

По информации правоохранителей, 22 февраля около семи утра поступило сообщение о том, что возле многоэтажного дома по улице Литвиненко обнаружен труп. Прибывшие на место полицейские осмотрели место происшествия и заметили следы крови на подоконнике окна на седьмом этаже. В соответствующей квартире копы также обнаружили кровь и следы борьбы, объяснить которые 29-летний хозяин жилья не смог.

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В ходе следствия выяснилось, что 19-летний пострадавший арендовал в этой квартире комнату. У него произошел конфликт с хозяином, который нанес ему ножевые ранения и выбросил квартиранта из окна.

Подозреваемый задержан и пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, так как он имеет проблемы с психическим здоровьем.

Напомним, под Запорожьем на свалке зарубили свекровь и невестку, а после подожгли. Подозреваемый в двойном убийстве задержан. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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