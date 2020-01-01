Перестрелка в Днепре: Полиция задержала участников

Вчера две группы мужчин устроили перестрелку на остановке общественного транспорта в Днепре.

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В Днепре полиция задержала мужчин, которые устроили перестрелку на остановке общественного транспорта вечером 24 февраля. Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции области.

Конфликт между двумя группами мужчин возник в понедельник около 17:00 на улице Титова. Участники применили пистолет травматического действия, в результате чего были ранены трое участников перестрелки. Мужчин доставили в больницу, где их сразу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Участники второй стороны конфликта скрылись с места происшествия. В дальнейшем около 2 ночи 25 февраля в ходе полицейской спецоперации задержали еще двух участников перестрелки.

Как рассказали в полиции, конфликт носил бытовой характер:

Достоверно известно, что конфликт не связан с бизнес-интересами, а сферы деятельности обеих групп лиц изучают следователи, - заявили в полиции.

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Продолжаются следственно-оперативные мероприятии для задержания всех причастных к преступлению.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За хулиганские действия с применением оружия всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сегодня всем задержанным планируется вручение уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Днепре произошла стрельба. Правоохранители объявили оперативный план Сирена для поимки стрелявших. Трое людей получили огнестрельные ранения.

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