На переговорах в Минске Кучма потребовал прекращения огня на Донбассе

Обстрелы и попытки прорыва со стороны боевиков говорят о желании сорвать процесс урегулирования конфликта.

Читай также: Пристайко обсудил в США мирный план по Донбассу

Без постоянного соблюдения режима тишины прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе быть не может. Об этом на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске сегодня заявил представитель Украины Леонид Кучма, сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Украинская сторона призвала Россию обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц и предоставить допуск представителям Международного Комитета Красного Креста на оккупированную территорию.

Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже, - написала Олифер в Фейсбуке.

Читай также: В “Слуге Народа“ уверены, что нужно продолжать разграничение на Донбассе

Системные нарушения режима прекращения огня не только тормозят, а отбрасывают назад процесс мирного урегулирования. Возвращение ОРДЛО к мирной жизни должно начаться после выполнения той части Минских соглашений, которые затрагивают вопросы безопасности.

Еще раз подчеркиваю: без выполнения составляющей по безопасности Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинско-российской границей, - отметил Леонид Кучма.

Напомним, Пристайко пояснил, что кроется под “планом Б“ для Донбасса. Поскольку Минские договоренности не работают, Украина рассматривает другие варианты решения проблемы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.