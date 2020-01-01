На Донбассе при пересечении границы с ОРДЛО людям начали мерять температуру

Такая мера связанна с угрозой распространения коронавируса с неподконтрольной территории Донбасса.

Власти Украины приняли решение о введении дополнительных мер санитарного контроля на линии разграничения с республиками“ЛДНР“. Данная мера принята в связи с угрозой распространения коронавируса с временно оккупированной территории Донбасса. Об этом пресс-секретарь полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Читай также: “Пьют, чтобы не умереть“: жители Уханя спасаются от вируса COVID-19 алкоголем

По словам Олифер, в ходе состоявшихся в Минске переговоров ТКГ обсуждалось решение по поводу открытия новых КПВВ через линию соприкосновения, а также усиление мероприятий связанных с профилактикой распространения коронавируса.

Она также отметила, что украинская сторона уже установила необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на своих КПВВ. Представители Украины также призвали “ЛДНР“ предпринять аналогичные меры со своей стороны.

Скриншот facebook.com/darka.olifer

Напомним, ранее всем въезжающим в Украину будут мерить температуру.

Читай также: В Польше отрицают появление коронавируса в стране

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.