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На Львовщине харьковчанин застрелил знакомую девушку и ранил прохожего

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В области по тревоге подняты все полицейские силы – разыскивают преступника.
На Львовщине харьковчанин застрелил знакомую девушку и ранил прохожего
© depositphotos.com
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На Львовщине харьковчанин застрелил знакомую девушку и ранил прохожего
Иллюстративное фото
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В городе Пустомыты Львовской области произошла стрельба, в результате которой погибла девушка и получил ранения мужчина. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел вечером 1 марта на улице Садовой. По информации правоохранителей, 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца происшествия, который бросился на помощь девушке. Девушка умерла в “скорой“, а мужчина был госпитализирован.

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Злоумышленник скрылся на микроавтобусе “Фольксваген Т5“, который позднее нашли брошенным в лесном массиве. На территории Львовской области введена полицейская операция, для розыска и задержания злоумышленника.

Следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – пожизненное лишение свободы.

По подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки, - сообщили в полиции.

Напомним, под Киевом спецназ обезвредил мужчину, застрелившего свою мать. Сейчас правоохранители выясняют мотивы стрелка и обстоятельства случившегося.

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Теги: стрельба, Львовская область, убийство
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