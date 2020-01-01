Киву вызывают в ГБР для вручения подозрения

Сегодня нардеп должен явиться в Госбюро.

Народного депутата Илью Киву вызывают в Государственное бюро расследований для вручения подозрения по громкому делу об избиении ветерана АТО в ресторане Киева.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Известно, что Кива должен явиться для вручения подозрения в ГБР сегодня, 2 марта, на 14:00.

По поручению Генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 на 14:00 ч. вызвал народного депутата Украины, - сказано в сообщении.

Документ ГБР

Документ ГБР

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Напомним, народный депутат из фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Илья Кива подрался с посетителем ресторана. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях и быстро распространилось по Интернету.

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