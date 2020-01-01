Под Харьковом Lanos разбился об КАМАЗ: четверо погибших

В ДТП погибли все, кто находился в легковушке.

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Утром 2 марта на въезде в Купянск Харьковской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры с прицепом. Погибли 4 человека, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, в результате столкновения 22-летний водитель Daewoo Lanos и двое его пассажиров – 24 и 44-летние женщины от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался.

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Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

О причинах случившегося не сообщается, но в полиции сейчас решают вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, в Днепропетровской области пять человек пострадали в тройном ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Четверо его пассажиров были госпитализированы.

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