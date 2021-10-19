Стала известна причина авиакрушения с Тарасом Кутовым

Отчет свидетельствует, что причиной крушения стал человеческий фактор.

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами опубликовало отчет по расследованию крушения частного вертолета Robinson R44, которым управлял бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Читай также: В Киеве прощаются с погибшим экс-министром Кутовым

“21 ноября 2019 года во время выполнения полета по маршруту ЗПМ Киев - Челлендж - с Нижние Млыны произошло падение вертолета Robinson 44 UR-KTB в с Тарасенково Оржицкого района Полтавской области. В результате падения вертолета произошел взрыв и пожар, пилот погиб“ - говорится в отчете.

Диспетчер проинформировал пилота, что в городе Лубны видимость составляет 100 метров

Читай также: Упал почти во двор: подробности гибели Кутового

В это же время жители села Тарасенково рассказали, что примерно в 12:50 услышали шум работы двигателя вертолета. Позже свидетели увидели вертолет, который двигался в направлении на юго-восток и при снижении задел лыжами шасси верхушки ветвей отдаленно стоящего дерева (высота 18-20 метров). Продолжая снижаться вертолет пролетел по прямой еще около 500 - 700 метров. Затем начал вращаться в горизонтальной площади.

Через несколько секунд вертолет врезался в землю передней частью кабины пилота под углом примерно 450 в направлении на север. Падение произошло на границе частного двора и огорода. После падения произошел взрыв и пожар - говорится в отчете

Выводы отчета по результатам расследования:

Пилот имел действующее свидетельство летного персонала и медицинский сертификат.

Вертолет зарегистрирован в государственном реестре ВС Украины и имел сертификат летной годности.

Читай также: МВД подтвердило гибель экс-министра Тараса Кутового

“Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета R44 II UR-KTB стала потеря пилотом контроля над вертолетом при выполнении маневра после попадания в туман“ - подытожили в отчете.

Ранее сообщалось о том, что на Полтавщине разбился вертолет, погиб экс-министр Кутовой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.