В Украине продают набор бактерий и варенье от коронавируса

Мошенники начали продавать “эксклюзивные лекарства”.

В Украине на популярном сайте частных объявлений OLX.ua появилось множество “эксклюзивных” товаров, которые якобы спасают от коронавируса.

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Например, украинцам предлагают чудодействующие респираторы, набор бактерий, “уникальную” систему очистки воды, которая якобы убивает болезнь, а также варенье из шишек от коронавируса.

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Более того, риелторы начали публиковать объявления об аренде и продаже квартир с пометкой “Без коронавируса”.

Наши восточные соседи пошли еще дальше. В РФ начали массово продавать “заговоренный чеснок”, который якобы спасает от коронавируса.

Заговоренный деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде. Заговор для отвода болезней (ОРВИ, грипп, коронавирусы и пр.). Чеснок является сильным славянским амулетом от нечистых духов, но этот заговорен так, что можно носить и мусульманам. Применение: проколоть толстой иглой неочищенный зубчик чеснока семь раз и носить всегда при себе. Для вашего удобства разработан специальный футляр-контейнер для заговоренного освященного русского чеснока, - сказано в описании к товару.

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Напомним, в Европарламенте отменили Украинскую неделю из-за коронавируса. Мероприятия в рамках Украинской недели должны были состояться 3-5 марта, но переносятся на неопределенный срок.

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