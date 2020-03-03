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“Умный дом” и собственный мост: СМИ показали дом митрополита УПЦ МП

Комментариев: 10
Владика Никодим построил дом под Житомиром.
Дом Никодима
Дом Никодима
скриншот

Архиерей Украинской православной церкви Московского патриархата Никодим показал журналистам свой элитный особняк, который построил возле Житомира.

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Об этом сообщает программы Гроші.

Архиерей УПЦ МП построил себе дом площадью около 320 квадратных метров. В особняке установлена система "умный дом". Интерьер украсила дорогая мебель и собственный мостик, который ведет от дома до собора.

Митрополит фактически захватил 20 соток коммунальной земли и начал строить имение. Строительство поместья на 320 квадратных метрах еще год назад только начиналось. Сегодня - это дом с дорогой мебелью, системой “умный дом” и собственным мостиком от дома до собора, - сказано в  сюжете.

Сам Никодим отказался назвать сумму, которую потратил на строительство этого роскошного особняка.

Я не могу свести все расходы. Я понимаю, что все дорого, - сказал он.

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Между тем, журналисты подсчитали, что владыка мог потратить на строительство дома от 100 до 200 тысяч долларов. Содержание дома в месяц обходится минимум в 1 тысячу долларов.

Митрополит Никодим владеет свечным заводом. Каждый из храмов УПЦ МП должен ежемесячно покупать свечи на сумму от 500 грн. Таким образом ежемесячно Никодим получает около 125 тысяч гривен.

Напомним, жена Януковича живет в Крыму и владеет сетью магазинов. Жена легитимного прекрасно чувствует себя в аннексированном Россией Крыму.

 

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Теги: Никодим, дом, особняк, УПЦ МП
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Комментариев (10)
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МаксимУм    03.03.2020, 13:33
Оценка:  +7
МаксимУм
Свечной заводик говоришь... Хе...
А чего мост не разводной, было бы прикольнее...
ВосставшийИзБана    03.03.2020, 13:37
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Хватит того, что церковь разводная.
Путин-Xyйло    03.03.2020, 13:17
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
МаскоФский поп кешбек на пожертвования оформил? Или осталось "немного"?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    03.03.2020, 12:51
Оценка:  +11
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Подари дом свой сиротам.
Или продай и отдай деньги в детские дома.
ВосставшийИзБана    03.03.2020, 12:53
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
Зачем строить было, если можно было сразу деньги раздать нуждающимся?
Woodbrother    03.03.2020, 12:48
Оценка:  +12
Woodbrother
Самозахват территории каким то моксковским агентом РПЦ должен наказываться сносом самостроя.
Lyonya-Space    03.03.2020, 12:45
Оценка:  +12
Lyonya-Space
Монах монашку не е-т, но х на всякий случай носит...
Ни что мирское не чуждо этим "служителям", даже однополые связи.
ВосставшийИзБана    03.03.2020, 12:41
Оценка:  +13
ВосставшийИзБана
Какими же нужно быть дебилами, чтобы кормить этих пройдох в рясах???!!! Хотя, после последних выборов я в этой стране уже ничему не удивляюсь.
Lyonya-Space    03.03.2020, 12:36
Оценка:  +15
Lyonya-Space
БэМэ, а кто такая 'ВладИка НикОдим"?
Ну и имя с фамилией...
ВосставшийИзБана    03.03.2020, 12:51
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
Поп Толоконный Лоб.
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