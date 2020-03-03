“Умный дом” и собственный мост: СМИ показали дом митрополита УПЦ МП

Владика Никодим построил дом под Житомиром.

Архиерей Украинской православной церкви Московского патриархата Никодим показал журналистам свой элитный особняк, который построил возле Житомира.

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Об этом сообщает программы Гроші.

Архиерей УПЦ МП построил себе дом площадью около 320 квадратных метров. В особняке установлена система "умный дом". Интерьер украсила дорогая мебель и собственный мостик, который ведет от дома до собора.

Митрополит фактически захватил 20 соток коммунальной земли и начал строить имение. Строительство поместья на 320 квадратных метрах еще год назад только начиналось. Сегодня - это дом с дорогой мебелью, системой “умный дом” и собственным мостиком от дома до собора, - сказано в сюжете.

Сам Никодим отказался назвать сумму, которую потратил на строительство этого роскошного особняка.

Я не могу свести все расходы. Я понимаю, что все дорого, - сказал он.

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Между тем, журналисты подсчитали, что владыка мог потратить на строительство дома от 100 до 200 тысяч долларов. Содержание дома в месяц обходится минимум в 1 тысячу долларов.

Митрополит Никодим владеет свечным заводом. Каждый из храмов УПЦ МП должен ежемесячно покупать свечи на сумму от 500 грн. Таким образом ежемесячно Никодим получает около 125 тысяч гривен.

Напомним, жена Януковича живет в Крыму и владеет сетью магазинов. Жена легитимного прекрасно чувствует себя в аннексированном Россией Крыму.

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