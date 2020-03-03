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В Раду внесен проект постановления об увольнении Рябошапки

Комментариев: 1
Генпрокурора хотят снять с должности сразу 164 нардепа.
Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
УНИАН

В Верховной Раде группа народных депутатов, в том числе из президентской фракции “Слуга народа“, зарегистрировала проект постановления об отставке Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины.

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Проект постановления о выражении недоверия Рябошапке появился на официальном сайте украинского парламента.

В качестве соавторов проекта постановления указаны 164 нардепа из разных фракций – как провластных, так и оппозиционных. В частности там значатся и “слуги народа“ - Максим Бужанский, Александр Дубинский, Богдан Торохтий, Александр Куницкий и другие.

Сейчас постановление находится на рассмотрении руководства парламента.

Учитывая важность и срочность установления справедливости по ключевым запросам общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей Генерального прокурора и, как следствие, его несоответствие занимаемой должности, - говорится в постановлении.

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Депутаты утверждают, что нерасследование и торможение наиболее резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании и неспособности генпрокурора выполнять поставленные перед ним задачи.

Для справки. По закону, народные депутаты могут отправить генерального прокурора в отставку, собрав сначала не менее 150 подписей депутатов. После этого документ может быть зарегистрирован в парламенте. За него должны проголосовать более половины народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады (226 голосов).

Напомним, фракция “Слуга народа“ готовит “разбор полетов“ Кабмину. У парламентариев накопилось много вопросов для “серьезного разговора“ с руководством НАБУ, ОГП и Кабмина.

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Теги: Рябошапка, генеральный прокурор, Верховная Рада, отставка, народные депутаты
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Комментариев (1)
ВытеранусАТО    03.03.2020, 19:37
Оценка:  -5
ВытеранусАТО
Этому рябому гуманоиду в шапке нельзя доверять даже прокуратуру Крыжополя.
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