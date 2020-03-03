Коронавирус: Минздрав успокоил украинцев

Ситуацию контролируют эпидемиологи. Инфицированный контактировал менее чем с 10 людьми. В случае внутренней передачи вируса будет введен карантин. До спада заболеваемости Минздрав призывает придерживаться мер профилактики.

В Минздраве рассказали о борьбе с коронавирусом в Украине

В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19 - заболел житель Черновцов, вернувшийся из-за границы. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина успокоил украинцев во вторник, 3 марта.

Мужчина с коронавирусом контактировал менее чем с десятью людьми, но ближайший контакт был с его женой - сейчас она пребывает дома в условиях самоизоляции.

У Минздрава есть четкий алгоритм, как действовать и кого передавать на тестирование, добавил Ляшко и подчеркнул, что "процесс четко контролируется эпидемиологами".

Также отмечается, что карантин начнут вводить, если начнется внутренняя передача инфекции.

"Наша главная задача сейчас - вовремя выявлять и локализировать импортированные случаи заражения вирусом", - заявил Ляшко.

Если зафиксируют внутриукраинскую передачу вируса, медики запустят другой алгоритм и перейдут в другую фазу реагирования.

"Если будет зафиксировано внутриукраинское распространение вируса за пределы определенной административной территории, будет следующий этап, выписанный эпидемиологами, который будет доведен органам местного самоуправления. А если будет необходимость - то и Кабинету министров, для введения карантина на той или иной территории Украины", - отметил замминистра.

При это Ляшко подчеркивает, что меры профилактики COVID-19 такие же, как и при других острых респираторных вирусных инфекциях.

"Мы в первую очередь должны мыть руки, не касаться грязными руками лица, поскольку таким образом вирус может попасть на нашу слизистую оболочку… Второе - мы должны избегать массовых скоплений людей и как минимум находиться на расстоянии 1,5-2 метра от человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной инфекции", - сообщил замглавы Минздрава.

Ляшко призвал часто проветривать помещения, обеспечить влажную уборку и протирание поверхностей дезинфицирующими растворами.

"С апреля по октябрь, действительно, должен отмечаться спад количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - спрогнозировал Ляшко.

Ранее стало известно, что контактировавший с больным коронавирусом таможенник изолирован. Сотрудник таможни работал в перчатках и маске, но на всякий случай он самоизолировался на две недели.

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