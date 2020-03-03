СМИ назвали возможный состав нового Кабмина

Кабинет министров завтра ожидает ряд перестановок, отставок и назначений. СМИ узнали фамилии возможных новых министров.

Новым премьер-министром в среду может быть избран нынешний вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль. Также в новом правительстве сменятся несколько министров. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает ЛБ со ссылкой на три источника, в том числе в руководстве фракции Слуги народа.

В частности, ожидается, что министром экономики вместо Тимофея Милованова станет Роман Жуковский, который возглавлял профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко в конце "нулевых" годов. Сам Милованов останется министром, но только сельского хозяйства.

Министром финансов вместо Оксаны Маркаровой (она переходит на другую должность) должен стать Игорь Уманский. Он дважды был первым заместителем первым заместителем финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра.

Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров сменит Олег Демчина.

В Министерстве развития громад и территорий Шмыгаля могут заменить Алексей Чернышов или Людмила Бугай.

Также СМИ сообщает, что Алексей Резников возглавит министерство по реинтеграции. Это бывший соратник Виталия Кличко. Был секретарем Киевсовета в 2014-2015 годах и заместителем председателя КГГА в 2016-2018 годах. До прихода в политику Резников был известным и авторитетным адвокатом.

Кроме того, должность вице-премьера по оборонной промышленности. Ее отдадут Роману Коростелеву, руководителю КБ Луч.

Зоряну Скалецкую, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, заменит Илья Емец. Он уже возглавлял Минздрав короткое время в 2010-2011 годах.

А олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт может возглавить новое Министерство спорта.

Накануне стало известно, что президент Зеленский попросил Раду собраться 4 февраля, чтобы рассмотреть несколько проектов законов и о Кабмине. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Сегодня нардеп Дубинский анонсировал отставку Скалецкой.

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