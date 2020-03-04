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Министр образования Новосад уходит в отставку, - СМИ

Комментариев: 1
Новосад собралась закончить свою работу в Кабмине.
Анна Новосад
Анна Новосад
mon.gov.ua

Министр образования и науки Украины Анна Новосад планирует уйти в отставку, поскольку не хочет работать в составе нового Кабинета министров.

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Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственный информированный источник.

На данный момент кандидатур на пост главы МОН нет. Вероятно, кто-то из заместителей министра может быть назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Сама Анна Новосад новости о своей отставке пока не комментирует.

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Также источники УП сообщают, что заменить главу Министерства здравоохранения Зоряну Скалецкую может Илья Емец, который работал главой Минздрава при Януковиче и сейчас возглавляет Центр детской кардиохирургии.

Напомним, Гончарук просит суд запретить ВР его отставку. ОАСК заявил, что премьер-министр просит суд запретить председателю Верховной Рады рассматривать вопрос о его отставке. У Гончарука это отрицают.

 

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Теги: Кабмин, премьер, Новосад, отставка
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Комментариев (1)
Мыкола    04.03.2020, 09:52
Оценка:  -1
Мыкола
Министр, которая в небольшом тексте делает кучу ошибок -это министр страны Украина ?
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