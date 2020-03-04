Дубинский обсуждал кадровые перестановки Кабмина с Коломойским - СМИ

Авто Дубинского заметили возле бизнес-центра, где находится офис Коломойского.

Народный депутат от "Слуги Народа" Александр Дубинский ездил в бизнес-центр "Миллениум", где находится офис олигарха Игоря Коломойского, сразу после окончания заседания фракции во вторник, 3 марта. Об этом сообщает издание Bihus.Info.

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Отмечается, что на заседании фракции, "Слуги" обсуждали кадровые перестановки в Кабинете министров. Сразу после окончания встречи, Дубинский выехал в бизнес-центр "Миллениум", где находится офис Коломойского.



"Примерно через двадцать минут из подземного паркинга бизнес-центра выехал кортеж, которым скорее всего пользуется сам Игорь Коломойский. С разницей в несколько минут с парковки напротив отбыло и авто Дубинского", - сообщают журналисты Bihus.Info.

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Сам Дубинский заявил журналистам, что действительно был в бизнес-центре, однако не встречался с Коломойским. Нардеп отказался отвечать к кому именно он ездил, и отметил, что это его личное дело.



"Смотрите, у меня в 6 часов закончилось рабочее время - я с кем хочу, с тем и встречаюсь", - сказал нардеп.



Дубинский также отметил, что в "Миллениуме" находится офис бизнес-партнера Коломойского - Игоря Палицы.



Напомним, ранее нардеп Дубинский озвучил перестановки, которые возможны в Кабинете министров.

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