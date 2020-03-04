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Вторая за 2 дня: “слугам” снова подготовили шпаргалку для Кабмина

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СМИ снова показали любопытный “темник” для нардепов СН.
Верховная Рада
Верховная Рада
пресс-служба Слуги народа

СМИ показали новый документ для депутатов фракции “Слуга народа”, который призван помочь народным избранникам ответить на вопросы журналистов относительно смены кадров в правительстве.

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Документ опубликовали издание ZN.ua.

В частности, в документе указаны главные промахи правительства Гончарука, а также утверждение в “перезагрузке” Кабмина.

В документе указано, что буде возобновлена деятельность Министерства сельского хозяйства. Власти введут должность вице-премьера по вопросам экономического и промышленного развития. Также будет создано новое ведомство - Министерство реинтеграции, которое обеспечит подотчетность вице-премьеру. Отдельно будет выделено Министерство спорта, а украинский МИД возглавит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции.

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Отдельно в документе указано, как объяснять связь вероятного премьер-министра Шмыгаля с олигархом Ахметовым. К слову, Шмыгаль 3 года работал в компании миллиардера ДТЭК.

Документ
Документ
ZN.ua

Документ
Документ
ZN.ua

Документ
Документ
ZN.ua

Напомним, Офис президента раздал “слугам” шпаргалки для критики Кабмина. Появилась детальная информация.

 

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Теги: СМИ, шпаргалка, документ, Кабмин
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    04.03.2020, 12:55
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Понабирали таких, які і вузі нічого самі не робили, а з Інтернету скачували, а тепер в ВР нічого самі не можуть, а треба для них шпори писати...
Василище    04.03.2020, 12:46
Оценка:  0
Василище
73 % аферистов,оптимистов,недалёких,ра внодушных и совсем безумных выбрало ЭТО.
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