Вторая за 2 дня: “слугам” снова подготовили шпаргалку для Кабмина

СМИ снова показали любопытный “темник” для нардепов СН.

СМИ показали новый документ для депутатов фракции “Слуга народа”, который призван помочь народным избранникам ответить на вопросы журналистов относительно смены кадров в правительстве.

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Документ опубликовали издание ZN.ua.

В частности, в документе указаны главные промахи правительства Гончарука, а также утверждение в “перезагрузке” Кабмина.

В документе указано, что буде возобновлена деятельность Министерства сельского хозяйства. Власти введут должность вице-премьера по вопросам экономического и промышленного развития. Также будет создано новое ведомство - Министерство реинтеграции, которое обеспечит подотчетность вице-премьеру. Отдельно будет выделено Министерство спорта, а украинский МИД возглавит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции.

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Отдельно в документе указано, как объяснять связь вероятного премьер-министра Шмыгаля с олигархом Ахметовым. К слову, Шмыгаль 3 года работал в компании миллиардера ДТЭК.

Документ ZN.ua

Документ ZN.ua

Документ ZN.ua

Напомним, Офис президента раздал “слугам” шпаргалки для критики Кабмина. Появилась детальная информация.

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