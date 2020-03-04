Вторая за 2 дня: “слугам” снова подготовили шпаргалку для Кабмина
СМИ показали новый документ для депутатов фракции “Слуга народа”, который призван помочь народным избранникам ответить на вопросы журналистов относительно смены кадров в правительстве.
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Документ опубликовали издание ZN.ua.
В частности, в документе указаны главные промахи правительства Гончарука, а также утверждение в “перезагрузке” Кабмина.
В документе указано, что буде возобновлена деятельность Министерства сельского хозяйства. Власти введут должность вице-премьера по вопросам экономического и промышленного развития. Также будет создано новое ведомство - Министерство реинтеграции, которое обеспечит подотчетность вице-премьеру. Отдельно будет выделено Министерство спорта, а украинский МИД возглавит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции.
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Отдельно в документе указано, как объяснять связь вероятного премьер-министра Шмыгаля с олигархом Ахметовым. К слову, Шмыгаль 3 года работал в компании миллиардера ДТЭК.
Напомним, Офис президента раздал “слугам” шпаргалки для критики Кабмина. Появилась детальная информация.
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