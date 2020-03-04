В "Слуге Народа" рассказали, почему хотят оставить Авакова

Нардепы "Слуги" считают, что у Авакова большой опыт на должности главы МВД.

Фракция "Слуги Народа" поддерживает сохранение должности министра внутренних дел Арсена Авакова, так как он "давно занимает пост и разбирается в этой сфере". Об этом 4 марта рассказал журналистам заместитель главы фракции "Слуга Народа" Александр Корниенко, сообщает Лига.

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"Плюс того, что министр долго на посту в том, что он хорошо разбирается в этой сфере. Он может брать ответственность. И конкретно говоря об Арсене Борисовиче, он имеет необходимый уровень работы правоохранительной системы в своей отрасли", - отметил Корниенко.



Нардеп также подчеркнул, что у него нет особых претензий к работе МВД. При этом Корниенко отметил, что решение оставить Авакова может быть негативно воспринято в общество, поскольку "накапливается из-за того, что реформу все таки надо было довести до конца".



Напомним, "Слуги Народа" все еще не могут принять решение относительно генпрокурора Руслана Рябошапки.

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