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В "Слуге Народа" рассказали, почему хотят оставить Авакова

Комментариев: 4
Нардепы "Слуги" считают, что у Авакова большой опыт на должности главы МВД.
Министр внутренних дел Арсен Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков
Пресс-служба МВД

Фракция "Слуги Народа" поддерживает сохранение должности министра внутренних дел Арсена Авакова, так как он "давно занимает пост и разбирается в этой сфере". Об этом 4 марта рассказал журналистам заместитель главы фракции "Слуга Народа" Александр Корниенко, сообщает Лига.

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"Плюс того, что министр долго на посту в том, что он хорошо разбирается в этой сфере. Он может брать ответственность. И конкретно говоря об Арсене Борисовиче, он имеет необходимый уровень работы правоохранительной системы в своей отрасли", - отметил Корниенко.

Нардеп также подчеркнул, что у него нет особых претензий к работе МВД. При этом Корниенко отметил, что решение оставить Авакова может быть негативно воспринято в общество, поскольку "накапливается из-за того, что реформу все таки надо было довести до конца".

Напомним, "Слуги Народа" все еще не могут принять решение относительно генпрокурора Руслана Рябошапки.

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Теги: Аваков, Корниенко, МВД
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    04.03.2020, 14:00
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
аВАВКавская мафия всех слуг на ноль помножит, вот и боятся.
Колишній-східняк    04.03.2020, 13:40
Оценка:  +9
Колишній-східняк
У Гройсмана досвід був не менший. Чи ні?
nwt1    04.03.2020, 14:02
Оценка:  -4
nwt1
досвід управления винницким базаром.
Noblesse_obliger    04.03.2020, 14:04
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Это намного лучше чем якобы руководить кварталом.
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