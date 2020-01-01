Как команда Гончарука попрощалась с украинцами

Свои места в новом Кабмине сохранили Арсен Аваков, Михаил Федоров, Дмитрий Кулеба, Денис Малюська, Владислав Криклий, Вадим Пристайко.

Алексей Гончарук в Раде во время голосования за его оставку EPA/UPG

Отправленный сегодня в отставку экс-премьер Алексей Гончарук поблагодарил команду, а также пообещал украинцам, что “все еще только начинается“. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

Просто спасибо за поддержку! Все только начинается! - написал он

Сохранивший свою должность в новом правительстве министр цифровой трансформации Михаил Федоров также поблагодарил команду.

Большинство из вас работали не для постов в Facebook, и не ради собственной политической карьеры. Вам угрожали те, кого вы убирали от кормушки, вы не видели близких ... Спасибо за опыт, за желание менять - отметил он

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Тем временем экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, почему отказался от должности в новом правительстве. По его словам, причина состоит в разном видении.

Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону - подчеркнул он

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Бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а теперь уже глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил президента Зеленского за доверие. Новоизбранный министр подчеркнул, что курс Украины остается неизменным.

Мир, безопасность и территориальная целостность Украины. Экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле - Кулеба назвал первые приоритеты на новой должности

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Бывший министр финансов Украины Оксана Маркарова назвала все достижения за период своей службы. Среди них экс-министр назвала устойчивый экономический рост и ответственный бюджетный процесс, прозрачные публичные финансы, среднесрочное бюджетирование, предполагаемую долговую политику. Напомним, пост министра финансов занял Игорь Уманский.

Это, конечно, не все положительные сдвиги, которые удалось сделать за пять лет, потому что мне посчастливилось работать в лучшем из министерств (да простят коллеги по Кабмину). Со своей стороны обещаю помогать вам как небезразличная гражданка и налогоплательщик - написала Маркарова

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Министр по делам ветеранов Оксана Коляда свой уход прокомментировала тем, что не планировала долго задерживаться на этом месте. Экс-министр подчеркнула, что за время работы ей вместе с командой удалось проделать большой объем работ. Пост Коляды достался Сергей Бессарабу.

Верю, что мощное движение ветеранов всегда сможет защитить свои интересы. Надеюсь, что мы смогли запустить механизмы так, что их уже трудно будет свернуть - написала она

Бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уверяет, что для нее главное “не должность, а продолжение реформ в Украине“.

Для меня очень важно, чтобы на эту должность был назначен человек, который будет отстаивать продолжение изменений в нашей системе. Ведь эта реформа неизбежна и крайне необходима как элемент национальной безопасности, как гарантия сохранения здоровья украинцев - подчеркнула она

Напомним, новым министром здравоохранения стал Илья Емец.

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Арсен Аваков, Алексей Оржель, Вадим Пристайко, Владислав Криклий, Владимир Бородянский, Анна Новосад, Андрей Загороднюк, Денис Малюска, Юлия Соколовская, Дмитрий Дубилет в своих социальных сетях перестановки в Кабмине не комментировали.

Напомним, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его команду. Новым премьером стал Денис Шмыгаль.