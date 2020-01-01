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На Кировоградщине из-за коронавируса запретили массовые мероприятия

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При этом подчеркивается, что случаев коронавируса в области нет.
На Кировоградщине ввели запрет на массовые мероприятия
На Кировоградщине ввели запрет на массовые мероприятия
EPA/UPG

На Кировоградщине ограничили проведение массовых мероприятий с целью минимизации рисков распространения коронавируса в Украине. Соответствующее распоряжение подписал председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

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“На территории области ограничили проведение культурных, образовательных и спортивных мероприятий в период с 9 марта по 1 апреля“, - говорится в документе.

Отметим: в Кировоградской ни лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19 пока не зарегистрировано. В случае распространения эпидемии больных принимать две госпитальные базы - Кировоградская областная больница и Центральная городская больница в Кропивницком.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране освободили 70 тысяч заключенных из-за коронавируса.

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Теги: коронавирус, Кировоградская область
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