В Украине коронавирус впервые заподозрили у детей
В Черновицкой области с подозрением на смертельный коронавирус госпитализировали еще четырех человек. Отметим, что среди них двое детей.
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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
Отмечается, что вчера вечером в больницу с повышенной температурой госпитализировали мать и ее двух детей.
За границей не находились. Но имели контакт с лицом, вернувшимся из Италии и госпитализированным накануне с подозрением на COVID-19, - говорится в сообщении.
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Кроме того, в Черновицкой ОГА сообщили, что на данный момент эпидемиологическое расследование продолжается, выясняются контактные лица больных.
Также вчера в областную клиническую больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. Как выяснилось, 29 февраля он вернулся из Италии.
Напомним, в мире более 145 тысяч зараженных COVID-19. Странами с наибольшим количеством инфицированных остаются Китай, Италия, Иран и Южная Корея.
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