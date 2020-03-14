Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине коронавирус впервые заподозрили у детей

Комментариев: 5
Появились свежие данные.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Слуга народа

В Черновицкой области с подозрением на смертельный коронавирус госпитализировали еще четырех человек. Отметим, что среди них двое детей.

Читай также: Хайди Клум переживает, что заразилась коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Отмечается, что вчера вечером в больницу с повышенной температурой госпитализировали мать и ее двух детей.

За границей не находились. Но имели контакт с лицом, вернувшимся из Италии и госпитализированным накануне с подозрением на COVID-19, - говорится в сообщении.

Читай также: Трамп намерен пройти тест на коронавирус

Кроме того,  в Черновицкой ОГА сообщили, что на данный момент эпидемиологическое расследование продолжается, выясняются контактные лица больных.

Также вчера в областную клиническую больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. Как выяснилось, 29 февраля он вернулся из Италии.

Напомним, в мире более 145 тысяч зараженных COVID-19. Странами с наибольшим количеством инфицированных остаются Китай, Италия, Иран и Южная Корея.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус в Украине, вирус, эпидемия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
COZEL    14.03.2020, 16:22
Оценка:  -5
COZEL
https://politikus.ru/events/12698 3-mid-kitaya-koronavirus-mog-byt- zavezen-v-uhat-amerikanskimi-voen nymi.html
ВОТ ОТ КУДА ЭТО ФСЕ ДЕРЬМО, ОТ ПИНДОСОВ
ПродувКротов    14.03.2020, 15:31
Оценка:  +13
ПродувКротов
Прошляпил ЗЕклован эпидемию.
Viksy27    14.03.2020, 14:20
Оценка:  -12
Viksy27
Хоть бы детки не болели. Стрёмно это все
Зaлюбкы    14.03.2020, 13:01
Оценка:  -22
Зaлюбкы
Не до детей сейчас!Путин уже в Киеве!
navigator2    14.03.2020, 13:13
Оценка:  +20
navigator2
чому не Ху..йло? боїшся образити хозяйна?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь