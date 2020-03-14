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Украина заблокировала границы и прекратила сообщение с внешним миром

Комментариев: 5
Все контакты с внешним миром прекращаются.
Две недели украинцы не смогут уехать за границу
Две недели украинцы не смогут уехать за границу
УЗ

Украина официально закрывает железнодорожное, автобусное и авиационное сообщение с внешним миром.

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Об этом сказано на сайте СНБО.

Эта мера предосторожности будет действовать на протяжении двух недель.

17 марта 2020 с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты, - сказано в сообщении.

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Кроме того, в Совете нацбезопасности рекомендуют всем украинцам, которые находятся за границей, экстренно вернуться в Украину до 17 марта.

В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами.

16 марта 2020 с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины - аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную горячую линию МИД: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua, - сказано в сообщении.

Напомним, Шмыгаль экстренно собрал Кабмин из-за коронавируса. Премьер проводит экстренное заседание правительства.

 

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Теги: СНБО, коронавирус, карантин
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Комментариев (5)
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Anvla    14.03.2020, 16:37
Оценка:  +1
Anvla
Навезли вирус в страну, а потом закрыли, и опять никто не виноват ни в чем... Ещё и из Италии больных привезут скоро
bohdan_    14.03.2020, 15:36
Оценка:  +9
bohdan_
Какое ЗАКРЫЛИ !!!! Вы чЁ бл..., сук...!!!! У меня телефон с Али должен прийти ((((((((((((((
Drokus    14.03.2020, 15:43
Оценка:  -10
Drokus
Ничего, по таксофону будешь звонить. Главное антисептиком трубку не забывай протирать.
БРОКЕР2020    14.03.2020, 16:05
Оценка:  +9
БРОКЕР2020
читать научись - граница закрывается только для пассажирского транспорта
Предаторр    14.03.2020, 15:09
Оценка:  -17
Предаторр
Это надо было делать ещё две недели назад!А теперь поздно,суки!Готовьте огромное количество мешков для трупов!
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