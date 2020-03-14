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СМИ сообщили о коронавирусе в Тернополе: Минздрав опроверг

Комментариев: 2
По информации СМИ, смертельный вирус подтвердился в еще одной области.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Слуга народа

В Тернопольской области подтвердили четвертый случай заражения китайским коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщают Украинские новости.

Известно, что заразилась жительница Кременецкого района Тернопольской области. Женщина не так давно вернулась из Италии.

Женщина после возвращения гостила на Львовщине, а добиралась рейсовыми автобусами. Во время проб анализа ни один штамм гриппа у нее не подтвердился. Женщину срочно повезли в Тернополь, потому что начала задыхаться, - сказано в сообщении.

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При этом Минздрав заявил, что по состоянию на 14 марта подтвердились три случая коронавируса. Два случая зафиксированы в Черновицкой области, еще один - в Житомирской области. Последний оказался летальным.

Напомним, в Украине коронавирус впервые заподозрили у детей. Появились свежие данные.

 

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Теги: Минздрав, коронавирус, Тернополь
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Комментариев (2)
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Alexsy    14.03.2020, 14:04
Оценка:  -19
Alexsy
Одне з н-ебагатьох міст де н.@йбільше "п@тріо. тів" "п@тріот, ують" в Польщі та Італії.
Alexsy    14.03.2020, 14:06
Оценка:  -19
Alexsy
Правду прямо писать нельзя!
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