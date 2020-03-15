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Украинцы массово сдают тесты на коронавирус

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Врач-инфекционист отметила, что украинцев можно понять в связи с их страхом заразиться новым типом коронавируса.
Врач призвала украинцев прекратить "паломничества" в больницу
Врач призвала украинцев прекратить "паломничества" в больницу
Анадолу
 
Украинцы толпами приходят в больницы на стационар, чтобы сдать тест на коронавирус, сообщила в Facebook врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская.
 
"Люди прут толпами в инфекционные стационары "протестироваться на коронавирус", - сказано в сообщении.
 
По ее словам, амбулаторные консультации в стационарах - это грубое нарушение санитарно-эпидемиологического режима.
 
 
"Эпидемиологи, которых сейчас в больницах уже нет, да и полномочий у них нет, ранее за такие вещи устраивали такой гвалт, что администрация вполне могла лишиться своего места.
 
Сейчас полная демократия. Захотел прийти к доктору - к семейному не попадёшь, скорую тоже не всегда удаётся вызвать, иди сразу в инфекционный стационар, там примут. А потом отпустят за отсутствием болезни. То, что это режимное отделение, где находится масса больных с подозрением на COVID19, всякие там гриппы и менингококковые инфекции никак не пугает наших граждан. Зато наших граждан сильно испугали здоровые соотечественники из Китая", - написала Голубовская.
 
При этом врач отметила, что "людей понять можно, они боятся". Примером стала даже эпидемия кори, которую ранее зафиксировали в Украине.
 
"Эпидемия кори все и так показала, много говорить не нужно. Но мы не можем их подвергать риску инфицирования. Причем разными заболеваниями. В отсутствие должных служб, которые это пресекали, взываю к сознательности наших граждан - прекратите это паломничество. Не подвергайте себя излишней опасности", - добавила инфекционист.
 
Как известно, Кабмин призвал украинцев отменить все поездки, в том числе между городами внутри страны. 
 
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Теги: эпидемия, врач, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    15.03.2020, 10:17
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Эти люди не боятся анализы сдавать А один паца год назад побоялся в баночку насцыкать, теперь ходит в памперсах!
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