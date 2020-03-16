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Нардепы не смогли ответить, почему журналисты в масках, а они - нет

Комментариев: 7
Депутаты не смогли объяснить различие мер безопасности.
Михаил Радуцкий (по центру)
Михаил Радуцкий (по центру)
скриншот

Народные депутаты Украины не смогли ответить, почему журналистов в здании парламента обязали носить защитные маски, а сами парламентарии не придерживаются таких мер безопасности.

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Во время брифинга в парламенте представители СМИ поинтересовались у народных избранников, почему они без масок, сообщает Depo.ua.

Этот вопрос к секретариату Верховной Рады. Давайте не мы с коллегой будем отвечать на вопрос, почему вы одели маски. Мы не врачи, - сказал нардеп-"слуга" Михаил Радуцкий.

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Напомним, тест первого в Украине больного коронавирусом показал негативный результат. Черновчанин активно идет на поправку.

 

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Теги: коронавирус в Украине, маски, Верховная Рада
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Комментариев (7)
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БийКацапів    16.03.2020, 14:09
Оценка:  +2
БийКацапів
Некоторым депутатам не маски нужно носить , а намордники и в наручниках, с вывернутыми назад руками.
БийКацапів    16.03.2020, 14:07
Оценка:  +3
БийКацапів
Да потому что маски не помагают. Надо респираторы носить. Но пускай ЗЕбто сьездит В Радомышль и пожмет руки и обнимет людей, даст надежду.
МаксимУм    16.03.2020, 14:09
Оценка:  0
МаксимУм
Может петька из Испании чего привёз?
Magne    16.03.2020, 14:05
Оценка:  +4
Magne
Нардепов не так жалко
avtotrend    16.03.2020, 14:05
Оценка:  0
avtotrend
Боятся "вирусной атаки"
ВосставшийИзБана    16.03.2020, 14:04
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Потому что журналистов - жалко. Депутатов - нет. Журналистов учат 5 лет, а депутатов - 5 дней. Наберут и научат новых.
МаксимУм    16.03.2020, 14:04
Оценка:  +6
МаксимУм
Маску надо носить больному, что бы не заразить здоровых... Обыкновенная марлевая повязка "защищает" не более 15-20 минут... После того как она пропитается влагой от дыхания, она пропускает практически всё.
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