Нардепы не смогли ответить, почему журналисты в масках, а они - нет

Депутаты не смогли объяснить различие мер безопасности.

Народные депутаты Украины не смогли ответить, почему журналистов в здании парламента обязали носить защитные маски, а сами парламентарии не придерживаются таких мер безопасности.

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Во время брифинга в парламенте представители СМИ поинтересовались у народных избранников, почему они без масок, сообщает Depo.ua.

Этот вопрос к секретариату Верховной Рады. Давайте не мы с коллегой будем отвечать на вопрос, почему вы одели маски. Мы не врачи, - сказал нардеп-"слуга" Михаил Радуцкий.

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Напомним, тест первого в Украине больного коронавирусом показал негативный результат. Черновчанин активно идет на поправку.

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