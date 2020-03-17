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Большинство людей переносят Covid-19 как обычную ОРВИ – ЦОЗ

Комментариев: 5
В Минздраве призывают не паниковать и не воспринимать короновирус как смертный приговор.
Для большинства короновирус будет неотличим от простуды
Для большинства короновирус будет неотличим от простуды
flickr.com

Большинство людей относительно легко переносят коронавирус Covid-19. Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

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“Большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем. Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от Covid-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий“, - говорится в сообщении.

Также в ЦОЗе отмечают, что даже в условиях вспышки заболеваемости коронавирусом, это вовсе не означает, что вы неизбежно заболеете. Минздрав напоминает элементарные меры предосторожности, которые радикально снижают риск инфицирования:

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    Избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасаться к лицу, в частности к глазам, носу и рту.
  • Мыть руки с мылом (не менее 20-40 секунд), или обрабатывать их антисептиком.
  • Подвергать продукты термической обработке продукты, не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • При первых симптомах ОРВИ немедленно обращаться к семейному врачу.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными, - отмечают в ЦОЗе.

Напомним, на Полтавщине мужчина позвонил в скорую и пошутил, что у него коронавирус. На “шутника“ составили административный протокол.

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Теги: коронавирус, ЦОЗ, Минздрав
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Комментариев (5)
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ЗаелоПластинку    17.03.2020, 17:29
Оценка:  +6
ЗаелоПластинку
Для тех, кто думает что Шарий говорит правду, читайте опровержения в двух частях Фейки Шария. Так же хорошо развенчивает миф об этом псевдо-правдорубе цикл статтей АНТИШАРИЙ. Распятые мальчики рассчитаны на идиотов, Шарий - на псевдоумных, это опаснее
Василище    17.03.2020, 17:25
Оценка:  -1
Василище
Нелогично считать заразившихся к умершим.Процент буде чеснее только по совершённому-выздоровевших к умершим.В Китае до ЕС было около 6%,сейчас во всём мире получается на сейчас 9,29%!
БРОКЕР2020    17.03.2020, 17:19
Оценка:  +4
БРОКЕР2020
долбойобы -паникёры - накинулись на намордники как мухи на г0вно... а эта хрень лечится как обычный орви - парацетамол+аспирин, или шкалик перцовки перед сном, или горячий чай с малиной, лимоном и имбирём
Василище    17.03.2020, 17:28
Оценка:  -1
Василище
А тяжёлое воспаление,двустороннее лёгких,не поддающееся антибиотикам и никаким лекарствам? Когда идёт резкая нехватка кислорода и отказывают ВСЕ органы?!Ничем воспаление НЕ ЛЕЧИТСЯ.Или умрёшь или выживешь! Если дать ИВЛ-для дыхания,то есть шанс выжить.
БРОКЕР2020    17.03.2020, 17:36
Оценка:  +4
БРОКЕР2020
парацетамол - это и есть противовоспалительное
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