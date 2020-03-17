Большинство людей переносят Covid-19 как обычную ОРВИ – ЦОЗ

В Минздраве призывают не паниковать и не воспринимать короновирус как смертный приговор.

Для большинства короновирус будет неотличим от простуды flickr.com

Большинство людей относительно легко переносят коронавирус Covid-19. Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

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“Большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем. Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от Covid-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий“, - говорится в сообщении.

Также в ЦОЗе отмечают, что даже в условиях вспышки заболеваемости коронавирусом, это вовсе не означает, что вы неизбежно заболеете. Минздрав напоминает элементарные меры предосторожности, которые радикально снижают риск инфицирования:

Читай также: Во Львове аптеку превратили в защитный бокс Избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасаться к лицу, в частности к глазам, носу и рту.

Мыть руки с мылом (не менее 20-40 секунд), или обрабатывать их антисептиком.

Подвергать продукты термической обработке продукты, не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

При первых симптомах ОРВИ немедленно обращаться к семейному врачу.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными, - отмечают в ЦОЗе.

Напомним, на Полтавщине мужчина позвонил в скорую и пошутил, что у него коронавирус. На “шутника“ составили административный протокол.

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