Хайпанул: Видео "заболевшего COVID-19" одессита оказалось фейком

В Одессе пациент больницы заявил, что у него коронавирус. В мэрии его видео назвали фейком и обратились в полицию.

По состоянию на утро 18 марта в Одессе нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

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17 марта в социальных сетях начало распространятся видеообращение одного из пациентов Одесской инфекционной больницы. На нем мужчина в медицинской маске заявил, что у него подтвердили диагноз коронавируса COVID-19.



Позже видео-опровержение опубликовал вице-мэр Одессы, руководитель городского штаба по коронавирусу Павел Вугельман. Чиновник заверил, что у пациента на данный момент не подтвержден коронавирус, его анализы отправлены на лабораторное исследование в Киев.

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Вугельман также призвал всех сохранять спокойствие и отметил, что власти будут обращаться в правоохранительные органы из-за намеренной дезинформации.



Напомним, Глава Одесской ОГА Максим Куций вчера рассказал о ситуации с коронавирусом в области: анализы 11 человек отправили в столичную лабораторию, еще три человека госпитализированы с неподтвержденным диагнозом, и два человека находится в инфекционной больнице с возможным гриппом.

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