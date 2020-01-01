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Хайпанул: Видео "заболевшего COVID-19" одессита оказалось фейком

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В Одессе пациент больницы заявил, что у него коронавирус. В мэрии его видео назвали фейком и обратились в полицию.
Глава штаба Одессы по борьбе с коронавирусом Павел Вугельман
Глава штаба Одессы по борьбе с коронавирусом Павел Вугельман
Горсовет Одессы

По состоянию на утро 18 марта в Одессе нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

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17 марта в социальных сетях начало распространятся видеообращение одного из пациентов Одесской инфекционной больницы. На нем мужчина в медицинской маске заявил, что у него подтвердили диагноз коронавируса COVID-19. 

Позже видео-опровержение опубликовал вице-мэр Одессы, руководитель городского штаба по коронавирусу Павел Вугельман. Чиновник заверил, что у пациента на данный момент не подтвержден коронавирус, его анализы отправлены на лабораторное исследование в Киев. 

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Вугельман также призвал всех сохранять спокойствие и отметил, что власти будут обращаться в правоохранительные органы из-за намеренной дезинформации.

Напомним, Глава Одесской ОГА Максим Куций вчера рассказал о ситуации с коронавирусом в области: анализы 11 человек отправили в столичную лабораторию, еще три человека госпитализированы с неподтвержденным диагнозом, и два человека находится в инфекционной больнице с возможным гриппом.

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Теги: Одесса, Коронавирус, фейк
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