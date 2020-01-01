Итоги 18 марта: Новые заражения коронавирусом и смерти от инфекции

В Украине выросло число инфицированных коронавирусом; Италия за день лишилась 475 человек. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине выросло число зараженных COVID-19

В Украине подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом: в Киевской и Донецкой областях.

Подозревают коронавирус у 154 человек.

Евросоюз ожидает падение экономики на 5%

Эксперты заявили о неминуемом упадке экономики Евросоюза. По оценкам главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, та потеряет от 2% до 10% от общего экономического роста.

В Италии за сутки рекорд по смертности

Число умерших в Италии за последние сутки от заболеваний, вызванных коронавирусом, составило 475 человек. Всего с начала вспышки умерли почти 2 978 человек.

Италия стала одним из эпицентров пандемии коронавируса.

Нефть рухнула до минимума почти за два десятилетия

Стоимость нефти упала до минимума с 2003 года.

Нефть марки Brentс поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне упала на 6,9%, до $26,75 за баррель, нефть марки WTI упала на 10,72%, до 24,4 доллара за баррель. WTI опустилась ниже 25 долларов впервые с ноября 2002 года.

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации

С 18 марта в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за возможного распространения коронавируса COVID-19.

В регионе усилена поддержка медработников, материально-техническое обеспечение больниц и информирование населения.

В Украине приостановлен призыв в армию из-за вируса COVID-19

Минобороны отложило весенний призыв в армию в связи с введением общенационального карантина. В армию в апреле-июне должны призвать почти 16,5 тысяч человек.

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