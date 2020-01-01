Итоги 18 марта: Новые заражения коронавирусом и смерти от инфекции
В Украине выросло число зараженных COVID-19
В Украине подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом: в Киевской и Донецкой областях.
Подозревают коронавирус у 154 человек.
Евросоюз ожидает падение экономики на 5%
Эксперты заявили о неминуемом упадке экономики Евросоюза. По оценкам главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, та потеряет от 2% до 10% от общего экономического роста.
В Италии за сутки рекорд по смертности
Число умерших в Италии за последние сутки от заболеваний, вызванных коронавирусом, составило 475 человек. Всего с начала вспышки умерли почти 2 978 человек.
Италия стала одним из эпицентров пандемии коронавируса.
Нефть рухнула до минимума почти за два десятилетия
Стоимость нефти упала до минимума с 2003 года.
Нефть марки Brentс поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне упала на 6,9%, до $26,75 за баррель, нефть марки WTI упала на 10,72%, до 24,4 доллара за баррель. WTI опустилась ниже 25 долларов впервые с ноября 2002 года.
В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
С 18 марта в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за возможного распространения коронавируса COVID-19.
В регионе усилена поддержка медработников, материально-техническое обеспечение больниц и информирование населения.
В Украине приостановлен призыв в армию из-за вируса COVID-19
Минобороны отложило весенний призыв в армию в связи с введением общенационального карантина. В армию в апреле-июне должны призвать почти 16,5 тысяч человек.
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