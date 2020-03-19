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“Консерви розкрилися”: Сивохо жестко накинулся на “слуг”

Комментариев: 12
Советник секретаря СНБО раскритиковал депутатов.
Сергей Сивохо
Сергей Сивохо
скриншот видео

Внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо позволил себе жесткую критику депутатов от “Слуги народа”, которые просят его увольнения в связи с некоторыми резкими высказываниями первого насчет войны на Донбассе.

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Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала Klymenko Time.

В частности, Сивохо обозвал нардепов от "Слуги народа", которые собирают подписи за его увольнение, "консервами, которые вскрылись".

Консервы вскрылись, баночки лопнули, и теперь видно. Сначала - первая волна атаки на инициативу президента (это когда была атака против Ермака). Сейчас - вторая волна, на меня. Для нас это знак, что, во-первых, мы движемся в правильном направлении, а во-вторых, люди себя проявляют, - сказал Сивохо.

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Кроме того, Сивохо заявил, что считает успешным запуск своей платформы примирения, и выразил надежду на то, консультативный совет с представителями ОРДЛО, о котором договорились в Минске, будет эффективным и поможет продвинуться в переговорах вперед.

Донбасс будем возвращать. А для этого необходимо иметь представление обо всех мнения общества. Общество у нас многослойное, нужно учесть позиции всех слоев общества. Собственно говоря, для этого и создана платформа - для общения и понимания, как мы будем возвращать Донбасс, - сказал он.

Он также анонсировал визит на временно оккупированную территорию, поскольку считает Донбасс своей родной землей, даже если на ней руководят террористы.

Я домой хочу. Конечно, хорошо бы, чтобы дом сразу вернулся. Ну, над этим придется поработать, - сказал он.

Напомним, Сивохо снова высказался на тему "внутреннего конфликта" на Донбассе. Не отрицая влияние России, скандальный политик однако настаивает на внутреннем характере конфликта.

 

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Теги: Сивохо, критика, скандал, Донбасс
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Комментариев (12)
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direktor_b    19.03.2020, 14:13
Оценка:  +4
direktor_b
Странная логика у Сивохии,если все вокруг говорят,что он дибил,значит он движется в правильном направлении.
Ser7    19.03.2020, 14:08
Оценка:  +2
Ser7
Сивохе о "консервах" не стоит говорить.
Он гораздо больше подходит под это лопределение.
foster12    19.03.2020, 14:06
Оценка:  +5
foster12
Пусть к нему домой придут соседи с друзьями из соседнего города и изнасилуют его жену, убьют его родителей а он
сядет с ними за один стол и скажет:- чуваки, давайте договариваться, не все так плохо. Я вас понимаю но и вы поймите меня....
nazareth_fed    19.03.2020, 14:03
Оценка:  +3
nazareth_fed
Мсье, Сивохо, надо было работать до 2014г., а теперь донбасс условия ставить не должен, слишком много смертей и говна вылилось оттуда. Но в деталях кроется дьявол. Канал Клименко-тайм - это сливные бачки, и не тот информационный рупор, где решаются украинские проблемы. Ганьба!
Сливной_Бачок    19.03.2020, 14:01
Оценка:  +5
Сливной_Бачок
Сивоху надо иллюстрировать фоткой в обосцанных штанах. Больше гениев дипломатии не нашлось.
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 13:55
Оценка:  -5
СумноЗаУкраїну
Все вірно сказав.
WTF2wtf    19.03.2020, 14:06
Оценка:  +4
WTF2wtf
Boxerogos, BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза, Антибес, Антираб, Антибот,
Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий, PобинГуд, Здобуляка, ФеликсДзе, Простакк, Негорро, Предаторр, Мистериокс, Рулевой (и т.д.),
ты все скачешь ...
ПродувКротов    19.03.2020, 14:07
Оценка:  +2
ПродувКротов
Откуда вам на вашей вонючей москве знать что верно а что нет. Хлябайте лаптем боярышник и не лезте туда куда вас не просили.
Операторська    19.03.2020, 13:53
Оценка:  +6
Операторська
який він нахир політик, цей клоун! і він ніхр*на не зрозумів ...
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 13:56
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Да он все понял. Просто это его истинная суть. Суди не по словам, а по делам.
ПродувКротов    19.03.2020, 13:52
Оценка:  +4
ПродувКротов
Видимо одного раза этому клоунскому сепару не хватило.
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 13:43
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Консерва - это ты, Серый.
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