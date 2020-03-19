“Консерви розкрилися”: Сивохо жестко накинулся на “слуг”

Советник секретаря СНБО раскритиковал депутатов.

Внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо позволил себе жесткую критику депутатов от “Слуги народа”, которые просят его увольнения в связи с некоторыми резкими высказываниями первого насчет войны на Донбассе.

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Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала Klymenko Time.

В частности, Сивохо обозвал нардепов от "Слуги народа", которые собирают подписи за его увольнение, "консервами, которые вскрылись".

Консервы вскрылись, баночки лопнули, и теперь видно. Сначала - первая волна атаки на инициативу президента (это когда была атака против Ермака). Сейчас - вторая волна, на меня. Для нас это знак, что, во-первых, мы движемся в правильном направлении, а во-вторых, люди себя проявляют, - сказал Сивохо.

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Кроме того, Сивохо заявил, что считает успешным запуск своей платформы примирения, и выразил надежду на то, консультативный совет с представителями ОРДЛО, о котором договорились в Минске, будет эффективным и поможет продвинуться в переговорах вперед.

Донбасс будем возвращать. А для этого необходимо иметь представление обо всех мнения общества. Общество у нас многослойное, нужно учесть позиции всех слоев общества. Собственно говоря, для этого и создана платформа - для общения и понимания, как мы будем возвращать Донбасс, - сказал он.

Он также анонсировал визит на временно оккупированную территорию, поскольку считает Донбасс своей родной землей, даже если на ней руководят террористы.

Я домой хочу. Конечно, хорошо бы, чтобы дом сразу вернулся. Ну, над этим придется поработать, - сказал он.

Напомним, Сивохо снова высказался на тему "внутреннего конфликта" на Донбассе. Не отрицая влияние России, скандальный политик однако настаивает на внутреннем характере конфликта.

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