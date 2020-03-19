Из-за карантина работу потеряет полмиллиона украинцев – Милованов

Бывший министр экономики сослался на опыт Китая, который первым пережил эпидемию и карантин.

Из-за введения карантинных мер в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине могут потерять работу 170-500 тысяч человек. Такие подсчеты привел бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Фейсбук.

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В своих прогнозах он ссылается на статистику из Китая, которую он экстраполировал на украинскую реальность. По словам Милованов, в КНР за время карантина безработица выросла на 1%.

В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же как в Китае на 1%, это будет означать что 170 000 людей потеряют работу, - сообщил Милованов.

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В то же время, экс-министр отметил, что приведенные цифры базируются лишь на официальной статистике и не учитывают около 20% украинцев, которые трудоустроены неофициально.

Так, по словам Милованова, именно эта категория работников наименее защищена от увольнений во времена экономического кризиса и карантина. Особенно сильно может пострадать категория тех, кто неофициально трудоустроен в сфере торговли, ремонта, питания, транспорта. Таких в Украине около 700 000 человек.

Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях может быть принято как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 000 человек, - пояснил Милованов.

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Он добавил, что эта цифра может быть еще больше, если увольнять украинцев, которые работают и в других отраслях.

Таким образом, консервативная оценка роста безработицы составляет от 170 тыс до 500 тыс человек, - резюмировал бывший глава Минэкономики.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что за месяц карантина Киев потеряет более миллиарда гривен. Столичные власти уже планируют просить финансовую помощь у правительства.

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