В Херсоне медиков "скорой помощи" выпустили из карантина

У пациента, с которым контактировали медики, коронавируса не обнаружили, из-за чего врачей освободили от карантина.

В Херсоне бригаду медиков, которые контактировали с потенциально зараженным коронавирусом пациентом, выпустили из двухнедельного карантина. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТСН.

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Отмечается, что на вызов к мужчине с высокой температурой врачи приехали без защитных костюмов, а на месте узнали, что пациент контактировал с сестрой, которая вернулась из Польши.

Однако позже тест показал, что мужчина не болен коронавирусом, из-за чего бригаду скорой выпустили из карантина.

Медики призывают людей быть добросовестными и честными, отвечать на вопросы диспетчера, когда вызывают “скорую“.

Напомним, в Херсоне медики прибыли на вызов без защиты, поскольку пациенты не сообщили, что вернулись из-за границы. Всю бригаду пришлось отправить на карантин.

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