В зоне ООС никого не проверяли на Covid-19: Нет тест-систем
По состоянию на 20 марта в зоне проведения операции Объединенных сил не было сделано ни одного теста для выявления коронавируса COVID-19. Причиной этого стало отсутствия тестов, заявил в комментарии “Украинской правде“ руководитель пресс-штаба ООС Павел Ковальчук.
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“По состоянию на 20 марта случаев заболевания не зафиксировано. У нас еще не делали этих тестов, ожидается поступление определенного количества тестов для обеспечения потребностей Объединенных сил. Это в ближайшее время, возможно сегодня“, - рассказал Ковальчук.
По его словам, количество тестов, которое поступит в зону ООС, зависит от решения руководства страны.
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В целом же медицинская служба оценивает эпидемическую ситуацию в зоне ООС как благополучную. Ковальчук уверяет, что районе операции Объединенных сил не зафиксировано даже вспышек гриппа и ОРВИ.
Напомним, 291 киевлянин прошел тест на наличие коронавируса COVID-19. Об этом 20 марта во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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